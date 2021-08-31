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Фердинанд: «Роналду будет бить пенальти в «Манчестер Юнайтед»

31 Августа 2021 • 13:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 14.00
11.09 17:00

Рио Фердинанд поделился мнением о том, как будут распределены обязанности Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша в аспекте исполнения стандартов.

«Предполагаю, Бруну уступит старшему партнёру возможность исполнять пенальти, а ему останутся штрафные и угловые. Показатели Фернандеша говорят о том, что он должен продолжать бить штрафные.

100 процентов, Роналду станет пенальтистом «красных дьяволов». У Бруну Фернандеша широкий взгляд на вещи. Он понимает, что с Роналду у команды выше шансы на титул. Полузащитник согласится пойти на ухудшение личной статистики, если это позволит ему выигрывать трофеи», - заявил Рио Фердинанд в своём подкасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Бруну Фернандеш
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