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Премьер-лига

Марсьяль не захотел отправляться в аренду в «Лион»

01 Сентября 2021 • 08:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 14.00
11.09 17:00

В последний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пытался найти новый клуб для нападающего Антони Марсьяля. Манкунианцы были намерены отдать футболиста в аренду без последующего права выкупа.

В Марсьяле заинтересовались на родине, предложив тому вернуться во французский чемпионат. Спортивный директор «Лиона» Жуниньо несколько раз связывался с игроком, пытаясь убедить того согласиться на предложение об аренде, сообщает L'Equipe.

Как оказалось позже, француз всё же отказался покидать Манчестер. Теперь ему придется постараться, чтобы выиграть конкуренцию у Эдинсона Кавана и Криштиану Роналду. Напомним, что ранее наставник Уле Гуннар Сульшер заявлял, что не видит Марсьяла на позиции флангового полузащитника.  

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Лион Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Трансферы футбола - лето 2021
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