Марсьяль не захотел отправляться в аренду в «Лион»

В последний день трансферного окна «Манчестер Юнайтед» пытался найти новый клуб для нападающего Антони Марсьяля. Манкунианцы были намерены отдать футболиста в аренду без последующего права выкупа.

В Марсьяле заинтересовались на родине, предложив тому вернуться во французский чемпионат. Спортивный директор «Лиона» Жуниньо несколько раз связывался с игроком, пытаясь убедить того согласиться на предложение об аренде, сообщает L'Equipe.

Как оказалось позже, француз всё же отказался покидать Манчестер. Теперь ему придется постараться, чтобы выиграть конкуренцию у Эдинсона Кавана и Криштиану Роналду. Напомним, что ранее наставник Уле Гуннар Сульшер заявлял, что не видит Марсьяла на позиции флангового полузащитника.