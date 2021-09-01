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Роналду заявил, что Фергюсон сыграл особую роль в его возвращении в «Манчестер Юнайтед»

01 Сентября 2021 • 16:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об экс-тренера манкунианцев Сэра Алекса Фергюсона в его возвращении в клуб.

«Сэр Алекс Фергюсон является моим отцом в футболе. Мы с ним постоянно поддерживаем связь, и он сыграл большую роль в моём возвращении в «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что это лучший вариант из всех возможных. В моей карьере начинается новая глава, и я очень очень рад этому», - цитирует игрока Daily Mail.

Напомним, что Роналду этим летом перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Ранее он выступал за манкунианцев под руководством Фергюсоном с 2003 по 2009 года. Ожидается, что он сможет выйти на поле в игре с «Ньюкаслом» 11 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер
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