CIES: «МЮ» потратил больше всех на трансферном рынке после периода пандемии

Международный центр спортивных исследований CIES поделился статистикой касательно трат ведущих футбольных клубов Европы после вспышки коронавируса по всему континенту.

Сообщается, что в течение трех трансферных окон команды из топ-5 лиг потратили на трансферы около двух миллиардов евро, что намного меньше, чем за предыдущий идентичный период. Согласно предоставленным данным, больше всех за переходы футболистов заплатил «Манчестер Юнайтед», а именно 200 миллионов евро.

На втором и третьем месте расположились «Челси» и «Арсенал» соответственно. Примечательно, что в первой десятке находятся сразу семь представителей английской Премьер-лиги. Остальные три клуба - «Ювентус», «ПСЖ» и «Рома»

С полным списком можно ознакомиться на сайте CIES.