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Премьер-лига

CIES: «МЮ» потратил больше всех на трансферном рынке после периода пандемии

04 Сентября 2021 • 12:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Международный центр спортивных исследований CIES поделился статистикой касательно трат ведущих футбольных клубов Европы после вспышки коронавируса по всему континенту.

Сообщается, что в течение трех трансферных окон команды из топ-5 лиг потратили на трансферы около двух миллиардов евро, что намного меньше, чем за предыдущий идентичный период. Согласно предоставленным данным, больше всех за переходы футболистов заплатил «Манчестер Юнайтед», а именно 200 миллионов евро.

На втором и третьем месте расположились «Челси» и «Арсенал» соответственно. Примечательно, что в первой десятке находятся сразу семь представителей английской Премьер-лиги. Остальные три клуба - «Ювентус», «ПСЖ» и «Рома»

С полным списком можно ознакомиться на сайте CIES.

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Манчестер Юнайтед
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