Матич может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич задумался о смене клуба, передаёт Manchester Evening News. По данным источника, игрок недоволен своим игровым временем.

Сообщается, что Матич может потребовать трансфер в другой клуб уже в январе. Футболисту недавно исполнилось 33 года и сейчас он бы хотел играть в команде, где на него будут рассчитывать, как на основного игрока.

Напомним, что Матич стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2017 году, перейдя из «Челси» за почти 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах АПЛ. Его контракт с «МЮ» действует до середины 2023 года.