Бывший футболист сборной Португалии и «Зенита» Данни в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от дебюта Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед».

- Насколько переход Роналду в «МЮ» крутой трансфер?

- Это очень здорово. Он вернулся домой. В «Манчестере» ему будет лучше, чем в Италии. АПЛ - это очень сильный чемпионат, но Роналду может тут очень много забивать. Для него это важно.

- В «Ювентусе» он проявил себя не очень хорошо, на ваш взгляд?

- Он был хорош, он много забивал. Но, мне кажется, он был несчастлив. Сейчас он вернулся в родные места вместе с семьёй. Я думаю, он будет счастливее, находясь в Манчестере.

- Как считаете, способен ли «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ с Роналду в составе?

- Это будет очень тяжело. Оппоненты очень сильны. Есть «Челси», есть «Сити». Но Роналду находится в «МЮ», поэтому у «красных дьяволов» есть шансы.

- Роналду забьет в дебютном матче против «Ньюкасла»?

- Я думаю, да. Сто процентов забьет.

Николай Алексеев