Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть английский клуб в следующем году, передаёт Defensa Central. По данным источника, француз хотел перейти в «Реал».

Сообщается, что Погба не будет продлевать контракт, которые истекает в июне 2022 года. Интерес к полузащитнику проявляет также «ПСЖ», однако сам игрок предпочитает переход в «Реал».

Напомним, что Погба стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча в АПЛ, в которых пять раз ассистировал партнерам. Ранее сообщалось, что в «МЮ» не хотят расставаться с полузащитником.