Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 153 Комментарии
Премьер-лига

Погба хочет перейти в «Реал» слухи

06 Сентября 2021 • 12:20 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть английский клуб в следующем году, передаёт Defensa Central. По данным источника, француз хотел перейти в «Реал».

Сообщается, что Погба не будет продлевать контракт, которые истекает в июне 2022 года. Интерес к полузащитнику проявляет также «ПСЖ», однако сам игрок предпочитает переход в «Реал».

Напомним, что Погба стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл три матча в АПЛ, в которых пять раз ассистировал партнерам. Ранее сообщалось, что в «МЮ» не хотят расставаться с полузащитником.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Сентября 2021 в 14:29
НЕ ХОЧЕТ он , ни кто то другой сейчас в Реал , бобла ему много не дадут , а гемороя полные штаны , и Реалу он тоже не нужен шлака там начиная с хорька полным полно , не избавятся все никак , да еще и агронома пригласили . Погба пойдет если бобла отстегнут , но он не заиграет . Да и не играл он никогда как от него ожидали.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Роналду опубликовал фото в футболке «МЮ» фото
14:28 · Англия. Премьер-лига
​Роналду называл Месси величайшим футболистом среди соперников
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала» 1
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 1 слухи
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками
10:48 · Англия. Премьер-лига
Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Турции
10:17 · Англия. Премьер-лига
Один из игроков «Манчестер Сити» заразился коронавирусом
10:13 · Англия. Премьер-лига
Лингард рассказал, почему решил отпраздновать гол в стиле Роналду 3
09:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Сане в «Челси» 2
08:18 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Сарри пытался подписать Жоржиньо в «Ювентус»
05 Сентября
20:07 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер и агент опровергают информацию о приходе Конте в «Арсенал» 2
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Погба высказался о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку высказался о трансфере из «Интера» в «Челси» 1
13:54 · Англия. Премьер-лига
Футболисты «Тоттенхэма» недовольны присутствием директоров рядом со скамейкой запасных слухи
13:35 · Англия. Премьер-лига
​Клопп хочет ощутить вкус «нормальной жизни»
Все новости
Рекомендуем
 