«МЮ» уже заработал на продаже футболок Роналду в два раза больше, чем «ПСЖ» с Месси

Криштиану Роналду бьет рекорды не только на футбольном поле, а и за его пределами. Оказывается, «Манчестер Юнайтед» уже продал реплики футболок с фамилией португальца на сумму в почти 200 миллионов евро.

Примечательно, что достичь этого показателя клубу удалось всего лишь за восемь дней. В сравнении, по состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» заработал на продаже игровой формы Лионеля Месси на 90 миллионов евро меньше, передает британское издание Daily Mail.

Напомним, что сегодня Криштиану может дебютировать за манкунианцев после возвращения. «МЮ» примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл», начало поединка – в 17:00 по московскому времени.