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Премьер-лига

Роналду: «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он позволил мне сыграть в старте»

09 Сентября 2021 • 21:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Криштиану Роналду не терпится дебютировать за «Манчестер Юнайтед» после того, как он 12 лет назад покинул Туманный Альбион.

В интервью клубной пресс-службе португалец признался, что попытается повлиять на решение наставника команды Уле Гуннара Сульшера касательно выбора основного состава на предстоящую игру.  «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы тот позволил мне сыграть в старте против «Ньюкасла. Я полностью готов. Определенная нервозность присутствует, но сейчас я более опытный, чем в 2003 году», - поделился форвард.

Сама встреча с «Ньюкаслом» запланирована на субботу, 11 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Сентября 2021 в 21:45
Пеналду : Сейчас я более опытный гей и эгоист, поэтому хочу надавить... Сульшера ждёт судьба Пирло... Хе-хе-хе..
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