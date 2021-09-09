Роналду: «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы он позволил мне сыграть в старте»

Криштиану Роналду не терпится дебютировать за «Манчестер Юнайтед» после того, как он 12 лет назад покинул Туманный Альбион.

В интервью клубной пресс-службе португалец признался, что попытается повлиять на решение наставника команды Уле Гуннара Сульшера касательно выбора основного состава на предстоящую игру. «Собираюсь надавить на Сульшера, чтобы тот позволил мне сыграть в старте против «Ньюкасла. Я полностью готов. Определенная нервозность присутствует, но сейчас я более опытный, чем в 2003 году», - поделился форвард.

Сама встреча с «Ньюкаслом» запланирована на субботу, 11 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.