Мать Роналду расплакалась на трибунах «Олд Траффорд»

Мария Долорес Авейру посетила матч «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл», в котором её сыну удалось отличиться двумя забитыми мячами.

11 сентября 36-летний португалец появился в основном составе «красных дьяволов» в матче 4-го тура Премьер-лиги Англии против «Ньюкасла». Именитый нападающий помог манкунианцам победить со счётом 4:1, записав себе в актив дубль.

На домашнем стадионе «МЮ», несмотря на запрет Роналду, присутствовала его мать. Увидев великолепную игру сына, женщина не смогла сдержать слёз.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вернул Криштиану Роналду в свой состав, заплатив за его переход из «Ювентуса» всего 15 миллионов евро.