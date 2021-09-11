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Премьер-лига

Мать Роналду расплакалась на трибунах «Олд Траффорд»

11 Сентября 2021 • 20:52 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
4:1
Ньюкасл
окончен

Мария Долорес Авейру посетила матч «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл», в котором её сыну удалось отличиться двумя забитыми мячами.

11 сентября 36-летний португалец появился в основном составе «красных дьяволов» в матче 4-го тура Премьер-лиги Англии против «Ньюкасла». Именитый нападающий помог манкунианцам победить со счётом 4:1, записав себе в актив дубль.

На домашнем стадионе «МЮ», несмотря на запрет Роналду, присутствовала его мать. Увидев великолепную игру сына, женщина не смогла сдержать слёз.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вернул Криштиану Роналду в свой состав, заплатив за его переход из «Ювентуса» всего 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
11 Сентября 2021 в 21:43
А где ж сестренка???... Или опять готовится что-нибудь ляпнуть про Ван Дейка???... Семейка эгоистов... Ловите 7-й мяч для Месси!!!.... Тогда и по-семейному всплакнете, повязки и майки метнете... Кто дальше.... Хе-хе-хе..
K.karitch
11 Сентября 2021 в 21:33
Пусть плачет... Лишь бы гном не ....
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
окончен Брентфорд 0:1 Брайтон
окончен Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
окончен Арсенал 1:0 Норвич
окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
окончен Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
окончен Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
окончен Челси 3:0 Астон Вилла
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