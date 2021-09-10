Тренер «Вест Хэма» - о Лингарде: «Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке»

Несмотря на то, что «Вест Хэм» летом хотел подписать Джесси Лингарда на полноценной основе, полузащитник остался в «Манчестер Юнайтед».

Такой расклад событий разочаровал лондонцев, а помощник главного тренера Стюарт Пирс заявил, что в команде ждут возвращения Лингарда уже зимой. Напомним, вторую половину прошлого сезона англичанин провел именно в «Вест Хэме» на правах аренды. «Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. В таком возрасте ему необходимо получать игровую практику», - цитирует Пирса издание Talksport.

Добавим, что интерес к 28-летнему игроку также проявляет «Эвертон», намерившийся перехватить Лингарда у «молотобойцев» в ближайшее трансферное окно.