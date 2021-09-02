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Премьер-лига

«Реал» хочет бесплатно подписать Погба в следующем году

02 Сентября 2021 • 14:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Defensa Central. По данным источника, «сливочные» хотят бесплатно подписать француза через год, когда у него истечёт контракт с «МЮ».

Ранее сообщалось, что в английском клубе намерены удержать футболиста и даже готовы платить ему около 500 тысяч евро в неделю. Сам игрок пока не определился со своим будущим. 

Напомним, что Погба стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Стэтхэм на минималках
02 Сентября 2021 в 14:35
Если Реал подпишет Погба и Мбаппе "бесплатно", понятно что будут подписные бонусы и тд, но все же, если придут бесплатно, то конечно это жирный плюс, и кстати, плюс Холланд хочет в Реал тоже, а там пока что отступные всего-то 75 мультов. Ото будет взрыв, если Погба, Холланд и Мбаппе придут в одно окно, даже если будет потрачено всего около 75 млн + подписные бонусы Погба и Мбаппе. Там по чуть чуть сборная Франции тогда будет вырисовываться)
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