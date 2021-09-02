«Реал» хочет бесплатно подписать Погба в следующем году

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Defensa Central. По данным источника, «сливочные» хотят бесплатно подписать француза через год, когда у него истечёт контракт с «МЮ».

Ранее сообщалось, что в английском клубе намерены удержать футболиста и даже готовы платить ему около 500 тысяч евро в неделю. Сам игрок пока не определился со своим будущим.

Напомним, что Погба стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он отдал пять результативных передач.