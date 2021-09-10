Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда поделился впечатлениями от перехода его партнера по сборной Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, Криштиану не нуждается в представлении. Невозможно описать его влияние на футбол. Сейчас он принял новый-старый вызов. Он возвращается домой снова. Возможно он закончит тут карьеру, отыграв 3-4 года. Сейчас для него главное наслаждаться футболом, и «Манчестер» - это очень подходящий клуб для этого

Я счастлив за него», - передает слова Угу Алмейды корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.