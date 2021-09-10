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Угу Алмейда: «Роналду может закончить карьеру в «Манчестер Юнайтед», отыграв 3-4 года» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 13:33 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда поделился впечатлениями от перехода его партнера по сборной Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, Криштиану не нуждается в представлении. Невозможно описать его влияние на футбол. Сейчас он принял новый-старый вызов. Он возвращается домой снова. Возможно он закончит тут карьеру, отыграв 3-4 года. Сейчас для него главное наслаждаться футболом, и «Манчестер» - это очень подходящий клуб для этого

Я счастлив за него», - передает слова Угу Алмейды корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

Завершит ли Криштиану Роналду свою карьеру в «Манчестер Юнайтед»?
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Угу Алмейда
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Сентября 2021 в 14:17
еще один философ , а может закончится уже после этого сезона , особенно в МЮ . Покупка КР это все же шаг назад для клуба , если он не ставит цели для своего развития , желание Мю купить КР было спонтанным , просто не захотели и побоялись гнева болельщиков МЮ , ну и сделали красивый ход что так же поднял МЮ , его престиж , КР садясь в самолет летел в Сити а не в МЮ , ему вообще пенисуально безразлично за кого играть , он КР , он играет ВСЕГДА только за себя . Не думаю что Сульшер в восторге от этого трансфера , и не стоит обольщатся ссылаясь на его слова , он говорит то что ему напечатают , получить такого капризного игрока он точно не хотел . Но для МЮ нужен был красивый сториз и они его сделали , Что из этого будет ??? я уверен что пшик . Показуха всегда вылазила боком . Так что про три , или пять сезонов Альмейда тут загнул ...
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