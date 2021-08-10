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Англия. Премьер-лига

«МЮ» не продаст Марсьяля этим летом

10 Августа 2021 • 14:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
14.08 14:30
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб этим летом, передаёт The Telegraph. Сообщается, что манкунианцы не хотят продавать француза, так как рассчитывают на него в будущем.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может продать Марсьяля этим летом, чтобы заработать дополнительные деньги на трансфере, но в руководстве решили сохранить нападающего ещё, как минимум, на один сезон.

Напомним, что Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году за 60 миллионов евро. За это время он сыграл 258 матчей, в которых забил 78 голов и отдал 50 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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