«МЮ» не продаст Марсьяля этим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб этим летом, передаёт The Telegraph. Сообщается, что манкунианцы не хотят продавать француза, так как рассчитывают на него в будущем.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может продать Марсьяля этим летом, чтобы заработать дополнительные деньги на трансфере, но в руководстве решили сохранить нападающего ещё, как минимум, на один сезон.

Напомним, что Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году за 60 миллионов евро. За это время он сыграл 258 матчей, в которых забил 78 голов и отдал 50 результативных передач.