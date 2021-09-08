​8 бразильских футболистов не сыграют в ближайшем туре АПЛ из-за санкций

В Англии сообщают о санкциях со стороны ФИФА в виде «правила пяти дней». Клубы, не отпустившие футболистов в сборную Бразилии, не смогут использовать этих игроков в течение пяти дней после международной паузы. ФИФА вынесла такое решение после жалобы Бразильской конфедерации футбола.

Сразу восемь футболистов из Бразилии не смогут сыграть в ближайшем туре Премьер-лиги Англии. «Ливерпулю» не помогут Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино, «Манчестер Сити» - Эдерсон и Габриэль Жезус, «Лидсу» - Рафинья, «Манчестер Юнайтед» - Фред, а «Челси» - Тьяго Силва.

Это же правило не позволяет Малкому и Клаудиньо сыграть за «Зенит» против «Ахмата» 11 сентября.