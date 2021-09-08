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Премьер-лига

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» на выходных

08 Сентября 2021 • 14:27 Комментировать (2)
Зенит
...
Ахмат
1.35 5.40 8.00
11.09 16:30

Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за «Зенит» на ближайших выходных. Это следует из публикации журналиста BBC Саймона Стоуна на его страничке в «Твиттере». Журналист пишет о том, что ФИФА наложила санкции на ряд футболистов после обращения Бразильской конфедерации футбола. Некоторые клубы не отпустили своих игроков в бразильскую сборную на фоне эпидемиологической ситуации, так что конфедерация попросила ФИФА включить в отношении этих игроков и их клубов «правило пяти дней». Футболисты, которых не отпустили, не смогут играть за свои клубы в течение пяти дней после паузы на матчи сборных.

«Зенит» в начале сентября отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо, так что они тоже попадают под санкции.

11 сентября «Зенит» сыграет дома против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Малком Клаудиньо
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Комментарии (2)
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Zenituwka
08 Сентября 2021 в 16:34
Бред какой-то.
Лосев Вячеслав
08 Сентября 2021 в 16:19
не жизнь,а сплошная политика! Парни будьте злее и бейтесь за себя и своих бразильцев!"!!
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