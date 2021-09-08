ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» на выходных

Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за «Зенит» на ближайших выходных. Это следует из публикации журналиста BBC Саймона Стоуна на его страничке в «Твиттере». Журналист пишет о том, что ФИФА наложила санкции на ряд футболистов после обращения Бразильской конфедерации футбола. Некоторые клубы не отпустили своих игроков в бразильскую сборную на фоне эпидемиологической ситуации, так что конфедерация попросила ФИФА включить в отношении этих игроков и их клубов «правило пяти дней». Футболисты, которых не отпустили, не смогут играть за свои клубы в течение пяти дней после паузы на матчи сборных.

«Зенит» в начале сентября отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо, так что они тоже попадают под санкции.

11 сентября «Зенит» сыграет дома против «Ахмата».