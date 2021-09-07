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Премьер-лига

Санчо: «С момента подписания контракта с «МЮ» я не переставал улыбаться»

07 Сентября 2021 • 00:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Джедон Санчо, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в прошедшее трансферное окно, поделился своими впечатлениями от возвращения на родину.

В интервью местному изданию Manchester Evening News вингер рассказал, почему для продолжения команды выбрал именно «Юнайтед». «С момента подписания контракта с «МЮ» не переставал улыбаться.  Я очень рад быть частью «Красных дьяволов». Также я наконец-то смогу поиграть с Маркусом Рэшфордом в одном клубе, я этого давно ждал», - подметил футболист.

Примечательно, что Санчо является воспитанником другой манчестерской команды, «Сити». Правда, проявить себя в академии «горожан» игроку так и не удалось, из-за чего он в свое время отправился в Бундеслигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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