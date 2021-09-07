Санчо: «С момента подписания контракта с «МЮ» я не переставал улыбаться»

Джедон Санчо, присоединившийся к «Манчестер Юнайтед» в прошедшее трансферное окно, поделился своими впечатлениями от возвращения на родину.

В интервью местному изданию Manchester Evening News вингер рассказал, почему для продолжения команды выбрал именно «Юнайтед». «С момента подписания контракта с «МЮ» не переставал улыбаться. Я очень рад быть частью «Красных дьяволов». Также я наконец-то смогу поиграть с Маркусом Рэшфордом в одном клубе, я этого давно ждал», - подметил футболист.

Примечательно, что Санчо является воспитанником другой манчестерской команды, «Сити». Правда, проявить себя в академии «горожан» игроку так и не удалось, из-за чего он в свое время отправился в Бундеслигу.