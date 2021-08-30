«Вест Хэм» попытается ещё раз подписать Лингарда

«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, передаёт Daily Mail. По данным источника, лондонский клуб готовит последнее предложение по трансферу англичанина.

В клубе рассчитывают, что переход Криштиану Роналду в «МЮ» поможет им заполучить Лингарда, так как игровое время полузащитника в этом сезоне будет ещё больше ограничено. Контракт англичанина с нынешним клубом истекает через год.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, где сыграл 16 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.