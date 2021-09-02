«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта раскрыл номер, под которым будет играть Криштиану Роналду. Вернувшийся в клуб спустя 12 лет звёздный португалец будет играть под номером 7.

Ранее появлялась информация о том, что регламент Премьер-лиги не допускает передачу седьмого номера Криштиану Роналду, ведь под ним сезон уже начал Эдинсон Кавани. Судя по всему, «красные дьяволы» уладили этот момент.

Что касается Эдинсона Кавани, то он будет играть за «Манчестер Юнайтед» под номером 21. Этот номер уругвайский форвард носит в своей национальной сборной.

Криштиану Роналду имеет шансы снова сыграть за «Манчестер Юнайтед» уже 11 сентября против «Ньюкасла».