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Премьер-лига

Роналду рассказал одноклубникам, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»

14 Сентября 2021 • 12:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Ньюкасл
окончен

Британский таблоид The Sun опубликовал слова португальского форварда Криштиану Роналду, которые он произнес в раздевалке команды перед поединком против «Ньюкасла».

«Я вернулся по двум причинам. Первая – я очень сильно люблю «Манчестер Юнайтед». Вторая – мне по душе менталитет победителя, который присущ этому клубу. Если вы хотите добиться здесь успеха, то обязаны полюбить эту эмблему. Вы должны отдаваться на 100% ради команды. Я пришел сюда за победами. Это приносит мне счастье», - передает слова 36-летнего игрока The Sun.

Матч с «Ньюкаслом» завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1. В этом поединке КриРо оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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