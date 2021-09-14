Роналду рассказал одноклубникам, зачем вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Британский таблоид The Sun опубликовал слова португальского форварда Криштиану Роналду, которые он произнес в раздевалке команды перед поединком против «Ньюкасла».

«Я вернулся по двум причинам. Первая – я очень сильно люблю «Манчестер Юнайтед». Вторая – мне по душе менталитет победителя, который присущ этому клубу. Если вы хотите добиться здесь успеха, то обязаны полюбить эту эмблему. Вы должны отдаваться на 100% ради команды. Я пришел сюда за победами. Это приносит мне счастье», - передает слова 36-летнего игрока The Sun.

Матч с «Ньюкаслом» завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1. В этом поединке КриРо оформил дубль.