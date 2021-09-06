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Райс может стать футболистом «Манчестер Юнайтед» будущим летом

06 Сентября 2021 • 20:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Опорный полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс должен стать следующим подписанием «красных дьяволов».

Несмотря на то, что летнее трансферное окно закрылось всего неделю назад, и манкунианцы весьма неплохо проявили себя в этот период, гранд АПЛ уже начал планировать свою деятельность за следующее межсезонье.

По информации ESPN, приоритетом «Манчестер Юнайтед» станет укрепление опорной зоны. Предполагается, что на позицию полузащитника оборонительного плана клуб позовёт Деклана Райса.

«Молотобойцы» готовы отпустить своего ключевого центрхава, но потребуют за него не менее 93 миллионов евро отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс Трансферы футбола - лето 2022
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