Сульшер: «Роналду – прирождённый бомбардир»

Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об успешном дебюте Криштиану Роналду в футболке «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ньюкаслом» (4:1).

«Все радуются, когда команда выигрывает. Возможность видеть улыбки на лицах наших фанатов приносит мне позитивные эмоции. Нам важно продолжать выигрывать в каждом матче. Цели остаются прежними.

Роналду – прирождённый бомбардир. Он провёл выдающийся матч: делал отличные забегания, здорово выступал в роли связующего звена. После трансфера Криштиану в команде царит особенная атмосфера, которой прежде здесь не было», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что Роналду в первом же матче за манкунианцев после возвращения на «Олд Траффорд» удалось отличиться дублем.