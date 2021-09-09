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Премьер-лига

​«МЮ» не хочет включать опцию выкупа в новый контракт Фернандеша

09 Сентября 2021 • 13:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с полузащитником Бруну Фернандешом по поводу нового контракта, передаёт Mirror. По данным источника, руководство ​«МЮ» не хочет включать в соглашение игрока опцию выкупа за определённую сумму.

Ранее сообщалось, что сам Фернандеш счастлив в ​Манчестере. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, перейдя из «Спортинга» за 63 миллиона евро. За это время он сыграл 83 матча, в которых забил 43 гола и отдал 25 результативных передач. В нынешнем сезоне он уже отличился хет-триком в ворота «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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