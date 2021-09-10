Руни: «Не удивлюсь, если Роналду будет играть до сорока»

Уэйн Руни попытался спрогнозировать, как долго его бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» сможет выступать на профессиональном уровне.

«Когда Криштиану в последний раз играл в Англии, он был дриблёром. С тех пор его игровой стиль претерпел серьёзные изменения, он стал настоящим бомбардиром.

У него незаурядные способности. А ещё он сильно заботится о своём теле. Роналду до сих пор в феноменальной форме. Я не сильно удивлюсь, если он будет играть до сорока, как это делал в своё время Гиггз, продолжая забивать голы», - цитирует Руни Transfermarketweb.

Ранее Уле Гуннар Сульшер пообещал выпустить Роналду на поле в ближайшем матче АПЛ.