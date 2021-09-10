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Руни: «Не удивлюсь, если Роналду будет играть до сорока»

10 Сентября 2021 • 18:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.20 7.00 13.00
Через 21 ч. 49 мин.

Уэйн Руни попытался спрогнозировать, как долго его бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» сможет выступать на профессиональном уровне.

«Когда Криштиану в последний раз играл в Англии, он был дриблёром. С тех пор его игровой стиль претерпел серьёзные изменения, он стал настоящим бомбардиром.

У него незаурядные способности. А ещё он сильно заботится о своём теле. Роналду до сих пор в феноменальной форме. Я не сильно удивлюсь, если он будет играть до сорока, как это делал в своё время Гиггз, продолжая забивать голы», - цитирует Руни Transfermarketweb.

Ранее Уле Гуннар Сульшер пообещал выпустить Роналду на поле в ближайшем матче АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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