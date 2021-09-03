Сын Роналду будет заниматься в академии «Манчестер Юнайтед»

После трансфера Криштиану Роналду, сын легендарного португальца тоже покинул одну из юношеских команд «Ювентуса».

Криштиану младший теперь будет играть за коллектив U-12 в «Манчестер Юнайтед», сообщает британское издание Daily Star. Стоит отметить, что на фоне одногодок он демонстрировал невероятные показатели результативности в Турине. Однажды, он забил семь голов в одном тайме.

Примечательно, что сын Роналду будет выступать бок о бок с сыном Уэйна Руни, Каем. Также Роналду когда-то поделился, что Криштиану младший попросил его не завершать карьеру еще несколько лет, чтобы успеть поиграть с ним в одной команде.