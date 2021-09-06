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Премьер-лига

Стало известно, когда Роналду проведёт свою первую тренировку в «МЮ»

06 Сентября 2021 • 22:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Криштиану Роналду, который вынужден отсидеть пять дней на карантине в Англии после приезда с расположения сборной Португалии, уже на днях проведет первое тренировочное занятие с «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб ожидает форварда в четверг – именно тогда португалец сможет познакомиться со всеми партнерами по команде, сообщает местное издание Daily Star. Также стало известно, что Роналду больше не беспокоят боли в предплечье, что могло повлиять на дату его дебюта в английской Премьер-лиги после длительного перерыва в 12 лет.

Уточним, что первый матч Криштиану за английский клуб может случиться уже 11 сентября в игре против «Ньюкасла». Ранее болельщики раскупили все реплики футболок с седьмым номером на спине, а билеты на данный поединок продаются перекупщиками по несколько тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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