Стало известно, когда Роналду проведёт свою первую тренировку в «МЮ»

Криштиану Роналду, который вынужден отсидеть пять дней на карантине в Англии после приезда с расположения сборной Португалии, уже на днях проведет первое тренировочное занятие с «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб ожидает форварда в четверг – именно тогда португалец сможет познакомиться со всеми партнерами по команде, сообщает местное издание Daily Star. Также стало известно, что Роналду больше не беспокоят боли в предплечье, что могло повлиять на дату его дебюта в английской Премьер-лиги после длительного перерыва в 12 лет.

Уточним, что первый матч Криштиану за английский клуб может случиться уже 11 сентября в игре против «Ньюкасла». Ранее болельщики раскупили все реплики футболок с седьмым номером на спине, а билеты на данный поединок продаются перекупщиками по несколько тысяч евро.