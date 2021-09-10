«Манчестер Юнайтед» попытается подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в следующее летнее трансферное окно, передаёт Mirror. По данным источника, англичанин будет приоритетной трансферной целью для команды Сульшера.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Челси», воспитанником которого он является. Сам футболист готов покинуть свой нынешний клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Райс играет в основном составе «Вест Хэма» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до середины 2024 года.