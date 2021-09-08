​Клубы АПЛ собираются оспорить отстранение сборников из Бразилии

Клубы Премьер-лиги не отпустили в сборную Бразилии ряд футболистов, и теперь ФИФА применила так называемое «правило пяти дней». Это правило не позволяет Эдерсону, Алиссону, Фабиньо, Габриэлю Жезусу, Тьяго Силве, Фреду, Рафинье и Роберто Фирмино сыграть в ближайшем туре Премьер-лиги.

Мелисса Редди, корреспондент издания Independent, написала на своей страничке в «Твиттере» о том, что клубы Премьер-лиги будут оспаривать санкции со стороны ФИФА. Клубы считают, что для таких санкций нет оснований, учитывая обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что Бразилия находится в «красном списке» правительства Великобритании. Если бы футболисты отправились в сборную, то по возвращению они были бы обязаны сесть на карантин длиной в 10 дней.