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Премьер-лига

​Клубы АПЛ собираются оспорить отстранение сборников из Бразилии

08 Сентября 2021 • 15:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Клубы Премьер-лиги не отпустили в сборную Бразилии ряд футболистов, и теперь ФИФА применила так называемое «правило пяти дней». Это правило не позволяет Эдерсону, Алиссону, Фабиньо, Габриэлю Жезусу, Тьяго Силве, Фреду, Рафинье и Роберто Фирмино сыграть в ближайшем туре Премьер-лиги.

Мелисса Редди, корреспондент издания Independent, написала на своей страничке в «Твиттере» о том, что клубы Премьер-лиги будут оспаривать санкции со стороны ФИФА. Клубы считают, что для таких санкций нет оснований, учитывая обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что Бразилия находится в «красном списке» правительства Великобритании. Если бы футболисты отправились в сборную, то по возвращению они были бы обязаны сесть на карантин длиной в 10 дней.

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