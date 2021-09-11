Брюс – о поражении от «МЮ»: «Мы пропустили глупые голы»

Менеджер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал фиаско своей команды на «Олд Траффорд» со счётом 1:4.

«Мы обладали действительно хорошими моментами у их ворот. Однако проблема «сорок» в этом матче заключалась в том, что мы пропустили по-настоящему глупые голы. Это было нашим наиболее уязвимым местом.

Роналду сегодня выступил в роли наконечника атак. У него развитые инстинкты бомбардира. Если на поле и была настоящая суперзвезда, то это точно Криштиану», - отметил Брюс в эфире Sky Sports.

В дебютном матче после своего возвращения 36-летний Роналду отличился дублем.