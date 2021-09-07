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Премьер-лига

​Роналду начал тренироваться – «МЮ» показал фото фото

07 Сентября 2021 • 20:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1.22 6.50 14.00
11.09 17:00

Во вторник Криштиану Роналду начал тренироваться с «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба клуба опубликовала серию соответствующих фотографий на своей страничке в «Инстаграме».

 

Судя по всему, ожидать выхода Криштиану Роналду на футбольное поле можно уже в ближайшую субботу, 11 сентября. В этот день на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в четвёртом туре чемпионата Англии.

Напомним, что в последний день лета «МЮ» объявил о подписании с Криштиану Роналду трудового договора по схеме «2+1». Португальский форвард вернулся в манкунианский клуб спустя 12 лет после ухода.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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