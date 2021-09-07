Во вторник Криштиану Роналду начал тренироваться с «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба клуба опубликовала серию соответствующих фотографий на своей страничке в «Инстаграме».

Судя по всему, ожидать выхода Криштиану Роналду на футбольное поле можно уже в ближайшую субботу, 11 сентября. В этот день на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла» в четвёртом туре чемпионата Англии.

Напомним, что в последний день лета «МЮ» объявил о подписании с Криштиану Роналду трудового договора по схеме «2+1». Португальский форвард вернулся в манкунианский клуб спустя 12 лет после ухода.