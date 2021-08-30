Мендеш предлагал «Барселоне» приобрести Роналду

Криштиану Роналду текущим трансферным окном всё же сменил клубную прописку – португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед». Впрочем, услуги португальца предлагали целому ряду европейских клубов, порой даже в тайне от самого футболиста.

Итальянское издание Tot costa сообщило, что агент игрока Жорже Мендеш пытался согласовать трансфер Криштиану в «Барселону». Однако, каталонцы тут же ответили отказом, аргументируя это проблемами с финансовой составляющей, из-за которых у клуба возникли трудности с регистрацией новичков.

Также сообщается, что у Роналду и Мендеша в определенный момент якобы произошла ссора – нападающий хотел покинуть «Ювентус», но из-за завышенных запросов агента потенциальным покупателям никак не мог осуществить переход.