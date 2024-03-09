Семак отреагировал на информацию об интересе «Тулузы» к Мостовому

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ничего не знает об интересе «Тулузы» к хавбеку Андрею Мостовому.

- Источник с названием «по данным СМИ» меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего, - приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее была информация, что в августе 2023 года Мостовой мог продолжить карьеру во Франции. Сообщалось, что в услугах футболиста была заинтересована «Тулуза», которая предлагала «Зениту» 5 миллионов евро за трансфер игрока. Однако «Зенит» якобы отказался отпускать своего полузащитника.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Его текущий контракт с «сине-бело-голубыми» истекает в 2027 году.

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей в РПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» на одно очко.