​Семак высказался о матче против «Урала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги против «Урала».

По словам Семака, он не считает, что зимой «Урал» серьёзно обновился. Рулевой «Зенита» отметил, что никаких сюрпризов со стороны обеих команд не будет.

«Ганчаренко прекрасно знает нашу команду, мы тоже прекрасно знаем, как строит свою игру «Урал». Посмотрим, товарищеские игры это одно, а официальные матчи – совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Матч двадцатого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на два очка.