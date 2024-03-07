Иван Сергеев - о матче с «Уралом»: «Надо забирать своё»

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги против «Урала».

Игрок отметил, что встреча получится непростой, ведь она пройдёт на выезде, но после ничьей в матче со «Спартаком» была проведена работа над ошибками, и были сделаны определённые выводы.

«Надо забирать свое! Эта команда — непростая. Самое главное — победить», - приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Матч 20-го тура состоится в субботу, 9 марта. Начало - в 14:00 по московскому времени.