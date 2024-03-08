Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук считает, что Семак не может гарантировать Артуру место в основном составе «Зенита»

08 Марта 2024 • 11:33 Комментировать
Урал
...
Зенит
1 5.40 X 3.75 2 1.70
09.03 14:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о новичке «Зенита» Артуре.

Напомним, «Зенит» приобрёл 26-летнего бразильца минувшей зимой у «Палмейраса» за 15 миллионов евро.

По мнению Орещука, несмотря на высокую трансферную стоимость, нет никаких гарантий, что Артур во всех матчах будет выходит в стартовом составе «сине-бело-голубых».

«У Семака точно такого не будет», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

При этом эксперт призвал не делать поспешных выводов об игре новобранца команды.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 9 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Роман Орещук Артур ещё теги

Новости по матчу

07 Марта
23:19
Борис Игнатьев: «Все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место»
21:19
Зырянов сообщил, чем будет заниматься на посту советника председателя правления «Зенита»
21:17
Барбоза перечислил топ-лиги, в которых может заиграть Андрей Мостовой
20:50
Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»
18:26
Семшов ответил, какая европейская лига подойдёт Андрею Мостовому
18:01
Бушуев: Италия и Германия подошли бы Андрею Мостовому
17:49
Прогноз и ставка на точный счёт матча Урал — Зенит РПЛ — 9 марта 2024
16:27
Полузащитник «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе
15:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Урал — Зенит чемпионата России — 9 марта 2024
15:18
Зырянов вернулся в «Зенит» 1
14:34
​Семак высказался об адаптации новичков
14:16
​Семак оценил условия для подготовки к матчу с «Уралом» 1
14:10
​Семак сообщил хорошую новость о кадровой ситуации в «Зените» 1
14:06
​Семак высказался о матче против «Урала»
13:59
Семак рассказал, как в команде восприняли ничью со «Спартаком»
13:12
Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своём состоянии
12:56
Иван Сергеев - о матче с «Уралом»: «Надо забирать своё»
12:55
​Пономарёв: «Мне никто не понравился из новобранцев «Зенита»
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
06 Марта
19:15
Гладилин: «Зенит» и дальше продолжит терять очки, а у «Динамо» есть реальный шанс побороться за золото»
19:03
Защитник «Урала» Итало: Начинать год с поражения всегда тяжело
18:40
Терёхин: «Чемпионской игры «Зенит» не показывает, не будет сенсацией, если он не завоюет золото» 1
16:41
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
15:53
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:22
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
12:02
Ставка и прогноз на матч Урал – Зенит чемпионата России – 9 марта 2024
09:44
Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
21:31
Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»
17:59
Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ 1
17:43
В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене» 1
17:31
Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»
16:52
«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
14:15
Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро
13:22
Бышовец: «Зенит» не выиграл из-за командных действий «Спартака»
10:27
Педро: «Не знаю бразильцев, игравших за «Спартак»
04 Марта
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
22:28
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
21:52
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
20:51
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:11
​Шалимов призывает дать время бразильским новичкам «Зенита»
19:54
​В «Зените» озвучили позицию по налогу на легионеров 1
18:23
​​Президент «Урала» высказался о будущем Ганчаренко
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
16:20
Гладилин назвал основную проблему «Зенита»
14:23
Колосков: «В матче со «Спартаком» Педро успел показать, что является мастером»
09:23
Зазулин: «В матче со «Спартаком» «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
15:23
Афанасьев: «Артур не такая звезда, как Халк»
13:45
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:34
Горшков: «Ничья — закономерный результат в матче «Зенита» и «Спартака»
09:12
Игонин рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
21 Февраля
21:51
Григорий Иванов: «Наше поле – одно из лучших в РПЛ»
03 Февраля
11:56
Ерохин рассказал, как прошли сборы «Зенита» в ОАЭ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Луис Энрике принял решение по «Барселоне»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
Голы Овечкина и Мирошниченко помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург» «Лада» уверенно победила «Авангард» и сократила отставание в серии Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.55 3.40 2.55
Видео
08.03.24 в 18:30
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.75 3.40 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Марта
11:58 · Россия. Премьер-лига
Карсаков: «Жду победы ЦСКА над «Крыльями Советов»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Точный прогноз на матч «Урал» - «Зенит» от Бубнова
11:48 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал точный счёт матча «Ростов» - «Краснодар»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Чалов не умеет играть в футбол»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как сыграют «Крылья Советов» и ЦСКА
11:33 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Семак не может гарантировать Артуру место в основном составе «Зенита»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Если «Зенит» хочет золотые медали, должен брать очки в игре с «Уралом»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «В «Динамо» рассчитывают на Сашу»
11:18 · Россия. Премьер-лига
РФС поздравил с 8 марта
11:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Крылья Советов» и ЦСКА играют нестабильно, будет ничья»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У «Динамо» есть хорошие шансы на чемпионство»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Чавес высказал мнение о матче «Динамо» и «Ахмата»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Горбани рассказал, что перейти в «Оренбург» ему помог гол в ворота «Зенита»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Горбани: «Азмун — значимая фигура для Ирана»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Луис Чавес рассказал, как чувствует себя в Москве
Все новости
Рекомендуем