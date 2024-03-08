Орещук считает, что Семак не может гарантировать Артуру место в основном составе «Зенита»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о новичке «Зенита» Артуре.

Напомним, «Зенит» приобрёл 26-летнего бразильца минувшей зимой у «Палмейраса» за 15 миллионов евро.

По мнению Орещука, несмотря на высокую трансферную стоимость, нет никаких гарантий, что Артур во всех матчах будет выходит в стартовом составе «сине-бело-голубых».

«У Семака точно такого не будет», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

При этом эксперт призвал не делать поспешных выводов об игре новобранца команды.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 9 марта, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.