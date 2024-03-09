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Ганчаренко: «Если играешь с «Зенитом», ты можешь хорошо обороняться, но без атаки играть нельзя»

09 Марта 2024 • 17:03 Комментировать
Урал
1:4
Зенит

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Результат неприятный. Но с другой стороны, когда пытаешься понять, по первому тайму не было ощущения, что он получится таким. Почему случилось так? По характеру команда понравилась.

- Понятно, что когда мы начали проигрывать, нам надо было как-то раскрываться, и «Зенит» в переходах… Понятно, что там очень много игроков, которые хорошо работают с мячом. Нам здесь приходилось сложно. Но если по обороне мы еще хорошо работали, наверное, минут 60-70, то по атаке - и открывания были плохими, и движение, и работа с мячом. Если ты играешь с «Зенитом», ты можешь хорошо обороняться, но без атаки играть нельзя.

- Понятно, что Эрик - легенда Екатеринбурга, но было ощущение, что когда он ворвался в игру, команда будто зажила по-другому даже на поле.

- У Эрика всегда очень хорошая энергия, он всегда с энергией играет. Конечно, хотелось, чтобы эта страсть и всем остальным передавалась, но еще раз говорю, что не могу сказать, что какой-то страсти не было. Наверное, без атаки очень сложно действовать. По крайней мере, доходить к штрафной хотелось бы чаще, потому что если этого не делаешь, то постоянно находишься под давлением.

- В первом тайме мы заметили, что при нескольких угловых «Зенита» оставались игроки, Эракович, потом Дуглас Сантос оставались без опеки. Почему так происходило?

- Потому что у нас во многом зонная оборона, поэтому некоторые игроки могут быть одни. Нам важно сыграть в своих зонах.

- В конце, когда команда до конца билась, при таком неприятном счете у вас уже возникли мысли, что надо делать в следующем матче?

- Следующий матч кубковый, до чемпионата еще очень и очень далеко. Поэтому какие-то выводы именно по чемпионату надо позе делать, потому что у нас еще будет такой огромный период подготовки.

- То, что вы сказали про атаку, что она была недостаточно яркой, - это проблема самой атаки, или это проблема того, кто должен доставлять мяч  в атаку?

- Тут скорее проблема движения, уверенности в работе с мячом, подстроения под игрока. Одно дело, когда ты делаешь передачу и двигаешься, а другое - когда делаешь передачу и стоишь. Важно поддерживать всегда партнера, к сожалению, у нас этого сегодня не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко

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