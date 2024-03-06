Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

По словам Иванова, «Урал» настроен набрать в предстоящей встрече очки.

«Мы выйдем не проигрывать «Зениту». Нам нужны очки, будем играть. Выйдем при счёте 0:0, мяч и поле одинаковые для всех», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Также президент отметил, что повышенные премиальные за победу над действующим чемпионом страны не предусмотрены.

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 9 марта в Екатеринбурге. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.