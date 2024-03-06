Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту»

06 Марта 2024 • 16:41 Комментировать (1)
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

По словам Иванова, «Урал» настроен набрать в предстоящей встрече очки.

«Мы выйдем не проигрывать «Зениту». Нам нужны очки, будем играть. Выйдем при счёте 0:0, мяч и поле одинаковые для всех», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Также президент отметил, что повышенные премиальные за победу над действующим чемпионом страны не предусмотрены.

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 9 марта в Екатеринбурге. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Григорий Иванов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
16:41
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
15:53
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
12:02
Ставка и прогноз на матч Урал – Зенит чемпионата России – 9 марта 2024
09:44
Зырянов: «Я уверен, «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
21:31
Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»
17:59
Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ 1
17:43
В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене» 1
17:31
Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»
16:52
«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
14:15
Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро
13:22
Бышовец: «Зенит» не выиграл из-за командных действий «Спартака»
10:27
Педро: «Не знаю бразильцев, игравших за «Спартак»
04 Марта
22:45
«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова
22:28
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
21:52
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
20:51
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:11
​Шалимов призывает дать время бразильским новичкам «Зенита»
19:54
​В «Зените» озвучили позицию по налогу на легионеров 1
18:23
​​Президент «Урала» высказался о будущем Ганчаренко
16:34
«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ
16:20
Гладилин назвал основную проблему «Зенита»
14:23
Колосков: «В матче со «Спартаком» Педро успел показать, что является мастером»
09:23
Зазулин: «В матче со «Спартаком» «Зениту» надо было более агрессивно играть в атаке»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
15:23
Афанасьев: «Артур не такая звезда, как Халк»
13:45
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:34
Горшков: «Ничья — закономерный результат в матче «Зенита» и «Спартака»
09:12
Игонин рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
21 Февраля
21:51
Григорий Иванов: «Наше поле – одно из лучших в РПЛ»
03 Февраля
11:56
Ерохин рассказал, как прошли сборы «Зенита» в ОАЭ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
06 Марта 2024 в 17:23
найдутся спонсоры в Москве и Урал костьми ляжет, чтобы выиграть или не проиграть Зениту
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
17:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов
17:05 · Россия. Премьер-лига
Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем
16:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о ситуации с Промесом: «Не понимаю, почему руководство «Спартака» до сих пор молчит»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мы выйдем не проигрывать «Зениту» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА точно не выиграет у «Крыльев Советов»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предлагал ЦСКА Кругового в рамках сделки по Чалову
16:29 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Крылья Советов» полетят на ворота ЦСКА»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Фелипе Кайседо не исключила возможное возвращение экс-игрока «Локомотива» в РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев не исключает, что Промес не вернётся в «Спартак»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о Промесе: Нет таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Лахтер: Антону Миранчуку надо ехать в «Нант»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»
Все новости
Рекомендуем