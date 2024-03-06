Канищев: «В матче с «Уралом» «Зенит» должен показывать свой уровень, никаких скидок не будет»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Уралом».

По мнению эксперта, уже в предстоящей встрече «Зенит» должен будет показать свой высокий уровень, невзирая на то, что это будет лишь вторая игра после длительного зимнего перерыва.

«Они готовились два месяца в великолепных условиях, сыграли десятки контрольных матчей. Никаких разговоров про «весенний» футбол, трудности адаптации уже быть не может», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Зенит» состоится 9 марта в Екатеринбурге. Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.