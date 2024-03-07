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​Семак оценил условия для подготовки к матчу с «Уралом»

07 Марта 2024 • 14:16 Комментировать
Урал
...
Зенит
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09.03 14:00

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об условиях для подготовки команды к ближайшему матчу против «Урала». «Сине-бело-голубые» работают в Удельном парке.

«Условия нормальные, соответствуют времени года, в котором мы сейчас находимся. Конечно, у весенних полей есть специфика, но наше дело – готовиться и показывать всё, на что мы способны. Условия одинаковые для всех», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Матч двадцатого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» пройдёт в Екатеринбурге в субботу, 9 марта. Старт – в 14:00 по московскому времени.

Прямо сейчас «Зенит» располагается на второй позиции в таблице РПЛ. От «Краснодара» команда Семака отстаёт на два зачётных балла (39 против 37).

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Евро-Футбол.Ру,
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