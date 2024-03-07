​Семак сообщил хорошую новость о кадровой ситуации в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, все ли футболисты готовы к ближайшему матчу Премьер-лиги против «Урала».

«Да, на сегодняшний день все готовы сыграть и будут готовиться к матчу», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Матч двадцатого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 9 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в момент, когда стрелки часов покажут 14:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом весеннем туре Премьер-лиги «Зенит» не смог обыграть «Спартак» - ничья 0:0.