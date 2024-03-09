Андрей Мостовой удвоил перевес «Зенита» в матче с «Уралом»

«Зенит» сделал большой шаг к победе в матче 20-го тура Премьер-лиги. На 57-й минуте поединка против «Урала» питерские футболисты забили второй гол в ворота противника. Андрей Мостовой получил пространство для рывка, убежал от защитников, оказавшись один на один с голкипером. В итоге был нанесен результативный удар в дальний угол ворот. Счет стал 2:0.

При таком результате «Зенит» лидирует с 40 очками в отрыве, а уральцы идут на 13-й строчке в таблице. Напомним, что в конце первого тайма отличился Дуглас Сантос. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.