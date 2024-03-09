«Урал» потерпел десятое поражение в последних 11 матчах

В субботу, 9 марта, екатеринбургский «Урал» не смог оказать сопротивление санкт-петербургскому «Зениту» в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1.

Для «Урала» данное поражение стало уже десятым в последних одиннадцати матчах во всех турнирах.

По итогам 20 сыгранных туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.

13 марта подопечные Виктора Ганчаренко сыграют с «Родиной» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Начало матча — в 18:00 по мск.