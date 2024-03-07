​Семак высказался об адаптации новичков

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, тяжело ли новичкам команды адаптироваться к новым погодным условиям.

«Я думаю, для новичков это нормальный процесс. Конечно, адаптация к новой команде и новым погодным условиям занимает определённое время, но ребята стараются. Уйти от этого процесса невозможно», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к гостевому матчу Премьер-лиги против «Урала». Команды сыграют в субботу, 9 марта. Игра в Екатеринбурге стартует в 14:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Зенит» располагается на второй строчке в таблице российского чемпионата. «Краснодар» имеет на два очка больше.