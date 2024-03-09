Ганчаренко: «Нам уже без разницы, с кем играть»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- У вас в этом сезоне появилась такая приятная традиция: вы здесь просто треплете нервы лидерам и отбираете очки у всех подряд. Это и «Спартак», и «Краснодар», и ЦСКА, и «Локомотив». В этом смысле сейчас «Зенит» - может быть, как раз удачный соперник после возобновления сезона и неудачи с «Ахматом»?

- Можно по-другому немного сказать, что нам уже без разницы, с кем играть. Нам важно в любом матче стараться набрать очки.

- Сегодняшний подход к раздевалке и установка на игру отличались от тех, которые были раньше?

- В любом случае мы должны быть максимально заряжены. Это касается «Зенита» и любого соперника. Это наш домашний матч после длительного отсутствия такого. Сегодня наверняка будет очень много болельщиков, и мы должны играть со всей страстью.

- У вас есть три перестановки сегодня. Они связаны именно с какими-то неудачами в прошлой игре? Или это сегодняшний соперник заставляет другой состав выбрать?

- Исходя из того, что мы увидели в недельном цикле, как мы работали, какие болячки, может быть, были, мы выставили состав, который на сегодняшний день оптимальный.

- А по поводу нападения интересно. Сегодня появляются Ионов и Шеттине. Там достаточно габаритные защитники. Нет Бикфалви. Как в связи с этим будет команда играть?

- Под габаритных защитников иногда нужны быстрые нападающие или наоборот. Посмотрим. В любом случае мы знаем, как действовать. Нам нужна, кроме силы, еще и скорость.

- Почему нет Каштанова в заявке?

- Потому что мы определили такой состав, он оптимальный, который сегодня готов решать задачи.