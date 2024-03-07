Бывший тренер «Анжи»: «Кокорин по физиологии сопоставим с Это′О»

Бывший наставник «Анжи» Владимир Малышев поделился мнением о российском нападающем Александре Кокорине.

«Кокорин в «Анжи» по физиологии был сопоставим с Это’О. Родись он в Голландии или Германии, претендовал бы на звание лучшего футболиста Европы. А теперь он – чемпион Кипра», – приводит слова специалиста Sports.

Отметим, что в текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 25 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

Что касается Малышева, то он также работал в школах «Локомотива», академии имени Коноплева и в юношеских сборных России.