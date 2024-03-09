«Зенит» уже громит «Урал» после удара Кассьерры

В этом сезоне «Урал» на своём поле обыграл многих соперников с приставкой «топ». Но, похоже, «Зенита» в этом списке не будет. Команда Сергея Семака уже громит соперника в выездном матче 20-го тура Премьер-лиги. После результативных ударов Дугласа Сантоса и Андрея Мостового также отличился Маттео Кассьерра, он на острие атаки удачно сыграл после удара Мостового, переправив мяч в сетку.

На табло счет 0:3, «Зенит» близок к тому, чтобы выиграть матч и потеснить «Краснодар» с первого места. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.