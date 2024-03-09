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Лепёхин: «Меня удивит любая команда, если она финиширует выше «Зенита» эксклюзив

09 Марта 2024 • 16:45 Комментировать
Урал
1:4
Зенит

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по смене лидера в таблице РПЛ.

- Лидер в чемпионате поменялся по итогам матчей 20-го тура. Это ожидаемо для вас?

- Я этого ждал. Было понятно, что рано или поздно питерцы выйдут на первое место. Для меня это было вопросом времени. Было удивительно, что до зимнего перерыва они не смогли занять первую строчку. Можно сколько угодно критиковать «Зенит», но он объективно имеет самый сильный состав.

- Тем не менее, дело было не только в руках команды Семака. Вы ожидали, что у «Краснодара» весной начнутся проблемы?

- Не могу сказать, что «Краснодар» посыпался. Просто он проиграл «Ростову» в этом туре. А это крепкая команда.

- И в первом весеннем туре «быки» потеряли очки.

- Бывает и такое. Если команда хочет стать чемпионом, то такие спады она должна преодолевать. Это тоже условия для чемпионства команды, когда ей в непростых условиях приходится что-то преодолевать. Посмотрим, как южане будут выглядеть после потери пяти очков. Это психологически непросто.

- Насколько важен опыт борьбы за чемпионство? Может быть, именно этого «Краснодару» не хватает?

- Если бы не было «Зенита», можно было бы ссылаться на опыт, а здесь надо говорить просто о превосходстве конкурента. Дело не в опыте. А в том, что питерцы обладают более сильным составом.

- «Динамо» по итогам тура может подтянуться к претендентам на золото. Команда Лички может вклиниться в гонку за золото, или все уже решено?

- Ничего еще не решено. «Зенит» останется фаворитом, даже несмотря на потерю очков. Но «Динамо» и «Краснодар» продолжат бороться. Может, и ЦСКА со «Спартаком» подтянутся. Трудно сказать, что все решено, когда еще десять туров впереди.

- Но если питерцы с таким трудом поднялись на первую строчку, вряд ли они позволят себе ее упустить.

- Бывали и у «Зенита» осечки. Тем интереснее смотреть. Понятно, что шансы на победу у «Зенита» выше, чем у всех остальных. Но это не значит, что «Зенит» точно выиграет. Будет бороться. Мне из предыдущего тура «Динамо» очень понравилось. Этой команде по силам быть выше «Краснодара»

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- А выше «Зенита» по силам?

- Меня удивит любая команда, если она финиширует выше «Зенита».

- Тем не менее, вы ведь предлагаете не вешать золотые медали на питерский клуб?

- Безусловно. Пока теоретические шансы у кого-то есть, нельзя говорить о каком-то чемпионстве. Можно только рассуждать о шансах команд. Иначе это будет нечестно по отношению к клубам, которые борются за золото.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин

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