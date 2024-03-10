Итало рассказал, стал ли Ганчаренко нервозным из-за поражений «Урала»

Защитник «Урала» Итало ответил на вопрос о том, присутствует ли нервозность у главного тренера команды Виктора Ганчаренко на фоне плохих результатов.

«Нельзя говорить, что тренер стал каким-то нервозным. Он старается помочь нашей команде так же, как и все футболисты стараются достигать результатов», — приводит слова Итало «ВсеПроСпорт».

В минувшем матче 20-го тура чемпионата России «Урал» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 1:4.

На данный момент подопечные Ганчаренко находятся на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных баллов.