Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о выступлении екатеринбургской команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

После 19 туров в РПЛ подопечные Виктора Гончаренко находятся на 13-й позиции. Коллектив заработал 19 очков.

По мнению руководителя клуба, текущее место в РПЛ давит на игроков.

«Следующий матч чемпионата с «Зенитом», но я не знаю, как сыграют. Про готовность команды нужно спросить у тренера», – цитирует Иванова издание Metaratings.

Напомним, что в предыдущей встрече «Урал» уступил грозненскому «Ахмату». Игра завершилась победой клуба из столицы Чечни – 1:0.