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Педро: «Не знаю бразильцев, игравших за «Спартак»

05 Марта 2024 • 10:27 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Новичок «Зенита» Педро высказался о своём дебюте в составе петербургской команды.

Напомним, 18-летний футболист вышел на 70-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0), не сумев за отведённое время отметиться результативными действиями.

«Я очень счастлив, наконец, дебютировать в официальных матчах. Игра была очень тяжёлая, довольно сложная. Я буду работать дальше, будем стараться», — цитирует Педро «РБ Спорт».

Также молодой бразилец признался, что не знает ни об одном своём соотечественнике, который ранее выступал за «Спартак».

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Свой следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 9 марта против «Урала».  

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